Petrobras eleva preço do diesel em quase 9% após 85 dias de estabilidade

Em comunicado ao mercado, a Petrobras (PETR3;PETR4) informou nesta terça-feira (28) que fará ajuste no preço do diesel.

Desta forma, a partir de quarta-feira (29), o preço médio de venda de diesel A da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro, ou uma alta de 8,90%.

“Considerando a mistura obrigatória de 12% de biodiesel e 88% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço do diesel na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma variação de R$ 0,22”, ressaltou.

A companhia ressaltou em comunicado que “evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais”.

Ela ainda destacou que esse ajuste é importante para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras. Além disso, apontou, reflete parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da taxa de câmbio.

Já os preços da gasolina e do GPL são mantidos.

Na segunda-feira (27), a companhia já havia destacado em coletiva de imprensa que estudava reajuste nos preços dos combustíveis em meio à defasagem de preços. Além disso, reafirmou que não alteraria a sua política de preços – que acompanha os valores do mercado internacional e é influenciada também pelo câmbio.