Ministério da Saúde anuncia dose de reforço para pessoas acima de 60 anos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira que idosos acima de 60 anos receberão a dose de reforço da vacina contra Covid-19. Queiroga, que está em quarentena em Nova York após testar positivo para a doença, apareceu em um vídeo em um telão durante um evento do Ministério da Saúde em João Pessoa, na Paraíba.

Idosos acima de 60 anos que tiverem tomado a segunda dose há mais de seis meses já poderão receber o reforço. Até o momento, apenas idosos acima de 70 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde estavam aptos a tomar a dose de reforço.

— Além dos idosos com mais de 70 anos, os profissionais de saúde que já foram anunciados e contemplados com o reforço. Agora, o ministério da saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição — afirmou o ministro Marcelo Queiroga em vídeo.

O secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, que ocupa o cargo de ministro interinamente, afirmou que a decisão de expandir a dose de reforço para outra faixa etária foi tomada após análise de dados feita pela pasta.

— Ao avaliar os dados a gente verificou necessidade de ampliar a dose de reforço para todos adultos acima de 60 anos. Até então, a decisão era que se imunizasse com dose de reforço brasileiros acima de 70 e hoje então toma-se a decisão de se imunizar todos os brasileiros acima de 60 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. Com essa medida, a gente acredita que em breve estaremos livres dessa pandemia — disse Cruz.

A pasta tem orientado que a imunização de reforço seja feita preferencialmente com vacinas da Pfizer. As decisões da Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (Cetai), que auxilia o ministério, se baseiam em estudos que mostram a redução na proteção conferida pelos imunizantes após seis meses da segunda dose.