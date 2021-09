Homem morre ao bater carro em ônibus

O frentista Nivaldo Barbosa, 55 anos, morador em Bilac (SP), morreu ao bater o carro que conduzia de frente com um ônibus na tarde de segunda-feira (28). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o caso aconteceu por volta das 17h30, na rodovia Pompílio Martinelli, em Bilac. No local os policias entrevistaram o motorista do ônibus, um homem de 40 anos, morador no residencial Atlântico, em Araçatuba. Ele contou que seguia com o veículo da empresa Guerino Seiscento sentido Gabriel Monteiro a Bilac.

De acordo com o motorista, a vítima conduzia um GM Classic no sentido contrário e quando se aproximava do ônibus, invadiu a contramão. O motorista disse que chegou a virar à direita, jogando o veículo para o acostamento, na tentativa de evitar a colisão frontal, mas não conseguiu.

A frente do Classic bateu na parte dianteira esquerda do ônibus e Barbosa ficou nas ferragens. Ele viajava sozinho. Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Birigui esteve no local e socorreu a vítima, que foi levada inconsciente e em parada cardiorrespiratória para o pronto-socorro de Birigui, onde foi constatado o óbito.

Ferido

De acordo com a polícia, o motorista do ônibus não se feriu, mas um passageiro, que reside em Birigui, sofreu ferimentos leves, foi atendido no hospital de Bilac e liberado em seguida.

O local da colisão foi preservado pela polícia para a realização de perícia e o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. O carro da vítima possuía seguro e foi liberado local aos familiares. Ele ficou bastante danificado e foi recolhido por um guincho de Bilac.