Formandos fazem passeio ciclístico e recebem certificados de conclusão da Escolinha de Ciclismo

Na manhã do último sábado (25) os alunos da 16ª edição da Escolinha de Ciclismo, promovida em parceria pela Polícia Militar, Lions Clube de Adamantina, Corpo de Bombeiros, Prefeitura do Município e o Demtran (Departamento Municipal de Trânsito), participaram das atividades que marcaram o encerramento do curso.

A partir das 9h teve início o tradicional Passeio Ciclístico pelas ruas do centro de Adamantina. Os formandos – todos estudantes da Escola Saint George School – foram acompanhados por viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Com saída e a chegada na 2ª Companhia PM.

Após retornarem, ocorreu a solenidade de formatura para a entrega dos certificados de conclusão. Em seguida foi composta a mesa de cerimônia pelo comandante interino da 2ª Cia., 1º tenente PM Rafael Pereira Fenille, o presidente do Lions Clube Luiz Otavio Gavazzi, os instrutores da Escolinha cabo PM Nelson W. Fortunato e soldado PM Marina da Silva, o tenente do Corpo de Bombeiros Daniel B. Furtado e o secretário municipal de planejamento João Vitor Marega. Também estava presente a diretora-proprietária Saint George School, Ana Lucia Bonilha.

Os formandos então participaram da execução do Hino Nacional e na sequência proferiram o juramento, conduzidos pelo cabo PM Furtado, e receberam o certificado de conclusão do curso.

As aulas teóricas ocorreram na sede da PM, quinta e sexta-feira da semana passada, ministradas por profissionais especializados nas disciplinas de Cidadania e Civismo, Condicionamento Físico e Nutrição, Prática e Manutenção de Bicicletas, Resistência às Drogas e Primeiros Socorros.

“Este curso só é possível graças aos parceiros, que nestes 16 anos de existência da Escolinha sempre estiveram ao nosso lado. E também o sucesso deste curso se deve aos alunos. Nosso muito obrigado a todos”, destacou Gavazzi.

Ao final da cerimônia de formatura foi realizado o sorteio de três bicicletas entre os participantes da Escolinha.