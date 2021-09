ButanVac é segura, mostram primeiros estudos internacionais de fase 1

Os ensaios clínicos de fase 1 da ButanVac realizados na Tailândia mostraram que a nova candidata à vacina é segura e provoca uma boa resposta imunológica. Os resultados foram descritos em um artigo pré-print (que ainda não foi revisado por outros especialistas), na plataforma MedRxiv, no último dia 22 de setembro, por pesquisadores de universidades americanas.

Normalmente, a fase 1 de um ensaio clínico atesta a segurança de uma vacina e avalia qual a dosagem que desperta a melhor resposta no organismo. O imunizante, que é chamado internacionalmente de NDV-HXP-S, também está sendo testado no Vietnã, além da Tailândia e do Brasil.

O estudo contou com 210 voluntários, sendo 82 homens e 128 mulheres entre 18 e 59 anos. Controlado por placebo (metade recebe o imunizante e a outra metade, não), as formulações da vacina foram bem toleradas.

Os participantes tomaram as duas doses com intervalo de 28 dias. Vale dizer que houve efeitos adversos em menos de um terço das pessoas, e os sintomas mais frequentes foram dor e sensibilidade (mais comuns nos que receberam a maior dosagem), além de fadiga, cefaleia e dor muscular.