Procon de Adamantina recebe equipamentos de informática

O Procon de Adamantina, órgão vinculado à Secretaria de Administração de Adamantina, recebeu durante reunião realizada na Regional da Fundação Procon –SP em Presidente Prudente a cessão de equipamentos de informática.

A medida foi tomada com o objetivo de aprimorar os trabalhos realizados pelo Procon local, bem como as conexões diretas com a Fundação Procon-SP e com a SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor através do SINDEC).

Ainda no encontro, o secretário de administração Evandro Pereira de Souza e o coordenador do Procon em Adamantina, Silvio Eduardo de Lucas reforçaram o pedido de um veículo para o Procon Municipal de Adamantina, pedido este já encaminhado à Fundação Procon-SP.

A destinação do carro é necessária, porque a partir do próximo ano, o Procon de Adamantina também atuará na área de fiscalização.