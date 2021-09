Homem morre após despencar de viaduto com carro

O técnico em mecânica Janderson Rodrigues da Silva Filho, 25 anos, morador na Vila Alegre, em Três Lagoas/MS, morreu na manhã deste domingo, 26, ao cair com veículo que dirigia, um VW Polo, na cor branco, no vão do viaduto na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), localizado no km 636, acesso ao patrimônio de Paranápolis, no município de Andradina/SP.

Ele ainda foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, mesmo com todos procedimentos para sua reanimação, não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária no plantão policial.

O acidente aconteceu próximo das 6h, quando o rapaz dirigia o VW Polo, na cor branco, pela rodovia Marechal Rondon, pista sentido Andradina à divisa do estado (pista oeste) e, por circunstâncias a serem apuradas pela Polícia Civil, ao se aproximar do viaduto do trevo de acesso ao patrimônio de Paranápolis, localizado no KM 646 + 850 metros, perdeu o controle de direção, avançou para o canteiro central da pista, bateu na defensa metálica (guard rail), rodopiou no ar, caindo de uma altura de aproximadamente 10 metros, literalmente voando por 30 metros e batendo violentamente a parte traseira do Polo contra a proteção de cimento do outro lado da pista da parte debaixo do retorno.

Motoristas que passavam pelo local naquele horário perceberam o acidente e foram tentar prestar os primeiros socorros, mas o rapaz estava encarcerado e somente com a atuação do Corpo de Bombeiros de Andradina foi possível prestar o devido socorro e seu encaminhamento até a UPA, onde foram constatados traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo (pernas e braços).

O veículo envolvido no acidente, um VW Polo ficou completamente destruído, já que ele bateu um dos lados, o teto e a parte traseira no concreto do viaduto.

Suspeita-se que o mecânico não usava cinto de segurança e tenha dormido ao volante, já que estava em um evento em Andradina e foram localizadas embalagens de bebida em seu veículo. Mas tudo isso será objeto de investigação por parte da Polícia Civil.

O transito no retorno precisou interromper somente enquanto era prestado o socorro à vítima, sendo preservado pela Polícia Rodoviária para o trabalho da perícia técnico/científica. O veículo foi guinchado do local pelo serviço da concessionária da rodovia.

Depois da retirada do veículo do local do acidente, a Polícia rodoviária registrou o acidente de trânsito com resultado morte no plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

IML

O corpo do morador de Três Lagoas/MS foi encaminhado para o IML – Instituo Médico Legal, onde passará por exames necroscópicos e somente depois será liberado para a família da vítima providenciar o traslado e realizar o sepultamento na cidade de sua origem, ainda sem a confirmação do dia e da hora que isso deve acontecer.