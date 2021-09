Caixa lança empréstimo de até R$ 1.000 no Caixa Tem; juro é de 3,99% ao mês

A Caixa lançou nesta segunda-feira (27) um programa de empréstimos de pequenos valores (microcrédito) por meio do aplicativo Caixa Tem, que poderá ser contratado por até 100 milhões de pessoas. Os empréstimos terão valores de R$ 300 e R$ 1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e pagamento em até 24 vezes.

O cliente toma o empréstimo diretamente pelo celular, no aplicativo. O Caixa Tem foi criado no primeiro semestre de 2020 para o governo pagar o auxílio emergencial para milhões de pessoas. Beneficiários do auxílio recebem até hoje o dinheiro em poupanças digitais gratuitas.

O app também foi usado para pagar o BEm (Benefício Emergencial, pago a quem teve o salário reduzido) e o abono salarial do PIS/Pasep. Desde novembro, beneficiários do Bolsa Família também passaram a receber o depósito na poupança digital.

Caixa Tem oferece dois tipos de empréstimos

Através do Caixa Tem, o usuário pode fazer dois tipos de empréstimos: o Pessoal e o Produtivo. O primeiro é indicado para despesas pessoais, enquanto o segundo é para investir em negócios e/ou empreendimentos. A taxa de juros de ambos é a mesma, de 3,99% ao mês, e pagamento em até 24 vezes.

Os valores liberados para empréstimo são baseados nas informações do cadastro do usuário e levam em conta o histórico financeiro pessoal e/ou do negócio. Após a avaliação do crédito, o valor é liberado.