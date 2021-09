Adamantina e região ganham a OESTE SAÚDE

Foi inaugurado na manhã de quinta-feira (23) em Adamantina o Centro Médico da Oeste Saúde. A empresa já atuava na cidade com planos de saúde e agora passa a oferecer um amplo e moderno espaço, dotado de todo conforto, comodidade e bem-estar aos seus conveniados.





O prédio, localizado na esquina da Avenida Adhemar de Barros com a Avenida Rio Branco, conta com área administrativa, escritórios, salas de atendimento e equipados consultórios médicos.



Um dos grandes diferenciais da Oeste Seguros, como afirmou o presidente Dr. Marcelo Cerqueira à reportagem da TV Folha Regional, é o atendimento humanizado dedicado aos seus conveniados e também à população de Adamantina e região que buscarem consultas particulares com descontos e preços bastante acessíveis.



Recém-inaugurada em Adamantina, a Oeste Saúde conta com unidades em Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Dracena e escritórios em Presidente Venceslau, Osvaldo Cruz e Bataguassu/MS.

Dr. Marcelo ressaltou ainda que os conveniados têm à disposição aproximadamente 340 médicos credenciados nas mais de 25 cidades atendidas.



Também em conversa com a reportagem, o diretor da Oeste Saúde, Vitor Cerqueira, destacou que “o plano de expansão da Oeste Saúde continua sendo desenvolvido e que a missão da empresa é facilitar e agilizar o acesso à saúde.”



Os representantes da empresa aproveitaram e agradeceram a receptividade encontrada na Cidade Joia e convidaram a população a conhecer os planos e aproveitar os descontos ofertados.