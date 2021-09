Conselho Municipal do Idoso de Adamantina divulga programação em comemoração ao Dia Mundial do Idoso

Atividades acontecem de segunda-feira (27) a sexta-feira (1)

Com o objetivo de comemorar o Dia Mundial do Idoso que será celebrado no dia 1 de outubro, o Conselho Municipal do Idoso de Adamantina preparou uma semana de ações para marcar a data.

A solenidade de abertura da Semana do Idoso será na segunda-feira, 27 de setembro, a partir das 8h30 na Praça Élio Micheloni com uma apresentação do quinteto de violas na Praça.

Ainda na segunda-feira, a vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, Thais Sgorlon Carmona Laviani e diretora do Centro de Referência de Assistência Social concederá uma entrevista à Folha Regional a partir das 11h30 para tratar sobre as ações que o conselho vem desenvolvendo.

Na terça-feira, dia 28 de setembro, a orientadora jurídica do CREAS e membro do Conselho Municipal do Idoso, Gabriela Lima Ramenzoni concederá uma entrevista à Rádio Life para falar sobre os Direitos da Pessoa Idosa.

Na quarta-feira, dia 29 de setembro, será divulgado vídeo e fotos com os idosos do Lar dos Velhos e no dia 30 de setembro, quinta-feira, mais um vídeo produzido pela Villa Anna trará dicas e orientações para estimular a memória do idoso e mais um vídeo com a enfermeira Ilza Cilene Mota Constantino e pela assistente social Bruna Rafaela Ferreira Bazzo sobre os cuidados e prevenção de quedas com idoso.

O encerramento da semana do idoso será com uma missa alusiva à data na Paróquia Santo Antônio.

Para a execução de todas as ações, o Conselho Municipal do Idoso conta com as parcerias da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal da Saúde, Lar dos Velhos, Villa Anna, Conselho Municipal do Idoso e Prefeitura Municipal.