Sincomercio ouve comerciantes de Adamantina para definição do calendário de horários 2021/22

O Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista) deu início a uma pesquisa entre os empresários do comércio de Adamantina. Ao todo serão distribuídos 100 questionários.

O objetivo é definir as regras de funcionamento do comércio varejista para dezembro de 2021 e janeiro a novembro de 2022. Estão sendo pesquisados a opinião dos empresários sobre datas especiais como Dias das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Carnaval, feriados como 9 de julho e 8 de dezembro, Natal e outros.

Conforme o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, a pesquisa de porta em porta é a melhor maneira de acolher as intenções dos empresários. “Faz alguns anos que optamos para essa dinâmica, que tem apresentado resultados satisfatórios, abrangendo o desejo da maioria”.

Após definição dos horários, de acordo com a opinião dos comerciantes, o Sincomercio fará discussão com o Sindicato dos Empregados para a assinatura da Convenção Coletiva de Horários e posterior sanção do Ministério do Trabalho.