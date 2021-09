Prefeitura de Adamantina busca implantação de Centro de Inovação da Educação Básica Paulista no município

Ontem (22), o prefeito Márcio Cardim, visitou em São Paulo, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) que funciona na Escola Estadual Profa. Zuleika de Barros Martins Ferreira.

Este é único no estado, mas de acordo com as informações do Governo do Estado de São Paulo, a meta é que sejam construídos mais 14 centros de inovação até o final de 2021.

O que é o CIEBP?

O CIEBP é um espaço criado pelo governo do estado onde a criança, no contra turno escolar, irá experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

O programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim, o local visitado conta com 7 salas de atividades voltadas ao empreendedorismo, cultura, programação, robótica, modelagem 3D, jogos digitais, estúdio de gravação de mídias, pesquisa e projetos.

“Tomamos conhecimento do projeto CIEBP por intermédio da Dirigente Regional de Educação Irmes Roque Mattara e de imediato agendamos visita para conhecê-lo. Estamos buscando junto ao governo do estado implementá-lo no município. Esse foi o primeiro passo para tentarmos viabilizar esse sonho. Queremos muito esse Centro em Adamantina, estamos construindo isso” disse.

Na última semana, o prefeito Márcio Cardim juntamente com o secretário de educação, Osvaldo José visitaram o Lar Cristão com o objetivo de verificar o espaço para a possível implantação do Centro Integrado da Educação Básica.

Na oportunidade, o prefeito e secretário foram recebidos pelo presidente da instituição, Sebastião Luiz Torturelo e a diretora Bibiana Pereira dos Santos.