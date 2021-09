Prefeito Márcio Cardim participa de reunião na Secretaria de Agricultura do estado

Em agenda do deputado estadual, Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim participou de uma reunião na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.

Na oportunidade, o prefeito solicitou a liberação de R$350 mil para aquisição de um caminhão-pipa e, ainda, a destinação de um trator agrícola para realizar a manutenção necessária das estradas rurais existentes no município.

Ainda no encontro, Cardim reiterou o pedido para cessão de uso da Casa da Defesa Agropecuária que existe no município, a execução do Programa Melhor Caminho destinado a recuperação de 6 quilômetros de estradas rurais e do Programa Rotas Rurais.

Relembre

No mês passado, a Prefeitura de Adamantina celebrou convênio com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para que seja implementado no município o Programa Cidadania no Campo – Rotas Rurais.

O objetivo da ação é fazer o intercâmbio das informações visando promover a identificação das vias e estradas rurais bem como a localização das unidades de produção agropecuária (UPA) e demais estabelecimentos que integram o ambiente rural do estado.

A iniciativa tem como foco ainda possibilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos essenciais às pessoas que moram nas áreas rurais de Adamantina.

O convênio trará como resultado o mapeamento e a disponibilização das informações na internet sobre as estradas rurais e das propriedades, dos mapas abertos e as rotas viárias que dão acesso às chácaras, sítios, fazendas, entre outros, que existem em Adamantina.