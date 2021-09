Construção de Sanitários e Vestiários no Parque Caldeira e Praça Waldemar Romanini está concluída

Chegaram ao fim as obras de construção de sanitários e vestiários no Parque Caldeira e Praça Waldemar Romanini.

O contrato para a execução foi celebrado entre o Ministério do Esporte, por meio do então deputado federal Arnaldo Faria de Sá com a Prefeitura de Adamantina em 2013, porém a obra estava parada e foi retomada pela administração atual.

Com a retomada do respectivo convênio foi autorizada reprogramação da obra para realização de novo processo licitatório. O repasse recebido foi de R$243.735,00 com contrapartida de R$207.087,58.

Além dos sanitários e vestiários, o Parque Caldeira recebeu uma pista de caminhada, brinquedos infantis e guarda corpo e recentemente a instalação de iluminação sustentável. Foram colocadas 90 luminárias led na pista de caminhada que tem 1343 metros de comprimento.

A ação é sustentável, porque os postes que foram instalados no espaço contam com placas que fazem a captação de energia solar. Com isso, não é necessário recorrer ao uso da energia elétrica, contribuindo assim para o meio ambiente.

Ainda no Parque Caldeira foi construído um espaço destinado a instalação de food trucks e a estimativa de capacidade é de até 7 trailers.

Além dos sanitários e vestiários que foram concluídos na Praça Waldemar Romanini no Jardim Adamantina, o espaço também ganhou uma pista de caminhada. A data da inauguração da obra será anunciada em breve.