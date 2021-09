Escolinha de Ciclismo tem início nesta quinta-feira com parceria entre a PM, o Lions, a Prefeitura e o Dentran

Terá início amanhã (quinta-feira) mais a 16ª edição da Escolinha de Ciclismo, promovida em parceria pela Polícia Militar, Lions Clube de Adamantina, Prefeitura do Município e Departamento Municipal de Trânsito. Em 2020 não houve devido às restrições da pandemia da Covid-19.

Os participantes deste ano são estudantes da Escola Saint George School de Adamantina.

As aulas teóricas ocorrerão na sede da 2ª Cia. PM nos dias 23 e 24 de setembro e serão ministradas por profissionais especializados nas áreas da Cidadania e Civismo, Condicionamento Físico e Nutrição, Prática e Manutenção de Bicicletas, Resistência às Drogas e Primeiros Socorros.

No dia 25 (sábado) os alunos da Escolinha farão o tradicional Passeio Ciclístico pelas ruas do centro de Adamantina, acompanhados por viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além da companhia de ciclistas amadores da cidade. E, em seguida, haverá a solenidade de juramento e diplomação com a entrega de certificado de participação/conclusão também na sede da 2ª Cia PM.

Após o término do curso, será feito o sorteio de uma bicicleta entre os participantes da Escolinha.

“A realização da Escolinha de Ciclismo é de extrema importância para despertar nas crianças/adolescentes a educação e a cidadania. Esperamos que mais uma vez esta 16ª edição traga muito conhecimento e benefícios pessoais a todos os alunos”, ressaltou a companheira leão Renata Belém.