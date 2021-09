Construção de passagem para moradores do Parque do Sol volta a ser reivindicada na Câmara

Em sessão ordinária da Câmara Municipal ocorrida na noite da segunda-feira (13) um antigo pedido voltou a ser apresentado no plenário da Câmara Municipal, endereçado à Prefeitura de Adamantina. Trata-se da construção de uma passagem adequada para os pedestres residentes no Parque do Sol.

Na indicação nº 645/21 é solicitada a viabilização de uma passagem segura, porém, sem especificar o modelo. Em mandatos anteriores outros vereadores também pleitearam a obra. Inclusive, na Legislatura 2017/2020 a vereadora Dinha Santos Gil (DEM) e na Legislatura 2013/2016 a vereadora Noriko Saito (PV) apresentaram reivindicações de uma passarela no local.

O risco enfrentado pela população daquela região se dá em razão de o bairro ficar separado da área urbana da cidade pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), dessa forma, precisam diariamente cruzar a pista de tráfego intenso.

“Os moradores não têm outra alternativa a não ser cruzar a Rodovia para fazer o trajeto Bairro-Cidade e vice versa, colocando suas vidas em risco diariamente”, disse o vereador Rafael Pacheco (PODE).

A Indicação passou pelo plenário do legislativo e foi encaminha ao Executivo para análise e possíveis providências.