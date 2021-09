Prefeitura instala iluminação pública no Bairro Tucuruvi e no Jardim das Primaveras

A Prefeitura de Adamantina está executando a instalação de iluminação pública no Bairro Tucuruvi e no Jardim das Primaveras.

As obras de extensão na Avenida Fundo de Vale do Toro no Bairro Tucuruvi compreenderão 26 metros de rede secundária para instalação de 5 lâmpadas. O investimento em recursos municipais para a melhoria é de 4.410,25.

Já na Rua José Modesto no Jardim das Primaveras, estão sendo instalados 09 postes que resultarão em uma extensão de 305 metros de rede secundária. O investimento realizado é de R$25.733,90. A expectativa é que a obra esteja concluída até a sexta-feira (1).

Solicitação de Manutenção Preventiva ou Corretiva

A solicitação da manutenção preventiva e/ou corretiva pode ser feita por meio de ligação ou pelo aplicativo whatsapp. O número 0800 276 5020 recebe tanto chamadas quanto mensagens de texto.