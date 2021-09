DIA DAS CRIANÇAS pede acampamento na GUEST HOUSE SANTORINI

Nada melhor do que comemorar o Dia das Crianças com acampamento e muitas brincadeiras divertidas!

Serão quatro noites e cinco dias (de 8 a 12 de outubro) de acampamento, brincadeiras divertidas, piscina, café da manhã especial, além de almoços e jantares inesquecíveis, sem sair de Adamantina.

Qual pequeno ou pequena não gosta do Dia das Crianças? Essa data é aguardada ansiosamente entre a criançada, que mal vê a hora de ganhar presentes. No entanto, muito mais do que presentes, esta é mais oportunidade de passar momentos inesquecíveis em família.

Pensando nisso, a GUEST HOUSE SANTORINI, a nova hospedagem de Adamantina, preparou um pacote de especial com seus pequenos. Confira! 1.

Acampamento na sala e na BARRACA; 2. rodízio de acampamento na barraca; 3. Festa do Pijama; 4. café da manhã divertido; 5. karaokê; 6. piscina; 7. cozinhando em família; 8. sessão cineminha; 9. brincadeiras divertidas; 10. luau; 11. churrasco na fogueira estilo americano (com hot dogs assados na hora, hambúrgueres e deliciosos s’mores, que são marshmallows assados com chocolate e bolachinhas doce). E muito mais!!!

Mais informações e reservas pelo (18) 99647-0101 – WhatsApp.

O pacote é pensão completa: café da manhã, almoço e jantar + churrasco + toda a programação.

GUEST HOUSE SANTORINI com você no Dia das Crianças!