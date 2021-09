Projeto busca liberação de área para construção de complexo esportivo

Uma das áreas de visão mais privilegiadas de Adamantina é o novo desejo da Prefeitura de Adamantina para a realização de um ‘sonho’ esportivo acompanhado de projeto olímpico: terreno de 18 mil m² localizado no fundo do Campus III da UniFAI, próximo ao trevo principal e imagem de Nossa Senhora Aparecida para a implantação de complexo de Atletismo.

Trata-se do resgate de projeto da atual Administração Municipal por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. Agora, foram iniciadas as tratativas para conseguir a doação definitiva ou concessão de uso do espaço.

O secretário Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’ confirmou a iniciativa ao Folha Regional. “Este é um dos poucos locais que poderia abrigar o novo complexo, dotado de pista de Atletismo e área para as mais diversas modalidades olímpicas, como Salto em Distância, Salto em Altura, Lançamento de Disco, entre outras, além de campo de futebol, arquibancada e vestiários”.

Além dos trâmites burocráticos relacionados à área, o secretário e o prefeito Márcio Cardim já deram início ao processo de conquista do aporte financeiro necessário para viabilizar as obras.

O projeto conta com o apoio do deputado federal Vanderlei Macris e também recebeu reconhecimento e ajuda dos vereadores adamantinenses na última sessão da Câmara Municipal, por meio da indicação nº 616/21, de autoria do presidente Paulo César Cervelheira (PV) e subscrita pelos outros oito legisladores.

“O município ainda não possui uma pista pública com tamanho oficial para prática esportiva das modalidades de Atletismo. E o momento é mais que oportuno para a promoção e investimentos no esporte local, principalmente após os Jogos Olímpicos, competição que inspirou muitas crianças e jovens, especialmente pela participação da adamantinense Isabela Rodrigues da Silva”, ressaltaram Tuiuiú e Márcio.

O secretário enfatiza também que o atletismo local sempre revelou grandes atletas, que disputaram importantes competições, estaduais, nacionais e até mesmo internacionais, inclusive defendendo as seleções da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). “Descobrimos e revelamos em nossa cidade muitos talentos, como Matheus Bordinhon Monari integrante da Seleção Brasileira em Campeonato Mundial e Sul-Americano (Arremesso de Peso), Liliane dos Santos integrante da Seleção Brasileira (Meio Fundista), Rubens dos Santos Júnior integrante da seleção brasileira (salto em distância), Lucas Marcelino integrante da Seleção Brasileira (Salto em Distância) e, agora, a Isabela em Tóquio (Lançamento de Disco)”, recordou.

Para o novo projeto foi destacada a parceria entre a Prefeitura e a UniFAI, que conta com o curso de Educação Física para dar orientação eficiente e segura aos futuros atletas.