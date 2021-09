Carreata marca o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Adamantina

Marcando o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, foi realizada na manhã desta quarta-feira (21) em Adamantina uma carreata para divulgar a data. Esta foi mais uma ação elaborada pelo Conselho Municipal da Pessoa Deficiente de Adamantina que está promovendo uma semana de programação alusiva ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

A carreata foi realizada pelo Conselho Municipal da Pessoa Deficiente de Adamantina, com participação do poder público municipal e instituições que atuam nessa área e ainda contou com o apoio da Polícia Militar que liderou o comboio, em todo o trajeto.

Segundo divulgou a Prefeitura de Adamantina, a iniciativa visa fazer com que as pessoas conheçam o Conselho e tenham informação sobre os direitos das pessoas com deficiência.

A programação oficial foi iniciada ontem com uma entrevista que a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Rosana Corrêa Narducci concedeu a TV Folha Regional. Ainda durante a programação está havendo outras entrevistas em órgãos de imprensa da Cidade Jóia.

A semana ainda contará com a divulgação de três vídeos. O primeiro contará com orientações sobre a acessibilidade no município, o segundo tratará explicações a respeito da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e o terceiro falará com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, alguns pontos da cidade estão sendo iluminados durante a noite com a cor verde em alusão a data.

“Todas essas ações objetivam mostrar que a pessoa deficiente tem direitos e que temos trabalhado em conjunto órgão gestor, equipamentos e parceiros de forma integrada para fazer com que eles tenham os seus direitos respeitados”, afirma Andreia Regina Ribeiro, secretaria de assistência social de Adamantina.

Para a execução de todas as atividades, o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente conta com as parcerias da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, APAE, Sincomércio, Conselho Tutelar, Polícia Militar de Adamantina, Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Secretaria Municipal da Cultura, e Prefeitura Municipal.