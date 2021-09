Hélio Santos e Ricardo Cangirão são definidos pelo prefeito Márcio Cardim como seus líderes na Câmara

O prefeito Márcio Cardim (DEM) definiu os dois vereadores que representarão a Administração Municipal junto à Câmara de Adamantina.

A decisão foi oficializada por meio do Ofício nº 451/2021/ GAB, com data de 1º de setembro deste ano, protocolado no Poder Legislativo. O chefe do executivo nomeou como líder da Bancada do Democratas – partido do qual inclusive o prefeito é também presidente – o vereador Ricardo Cangirão (DEM), que exerce o primeiro mandato.

O partido conta ainda na Câmara com Aguinaldo Galvão e Cid Santos. Já para o posto de líder do Governo, o prefeito optou pelo vereador Hélio Santos (PL), que está no 5º mandato.

“A partir de hoje assumimos uma nova missão na Câmara Municipal de Adamantina, quando iremos desempenhar a função de Líder do governo é o porta-voz do Prefeito na Câmara Municipal. Lembro que o líder do governo deve prestar esclarecimentos sobre matérias em tramitação de origem executiva; defender projetos de interesse do Executivo; e intermediar, entre o Legislativo e os órgãos da administração. Pretendo ser o elo entre os Poderes Legislativo e Executivo, defendendo, durante as reuniões ordinárias e extraordinárias, os interesses públicos através dos projetos encaminhados pelo prefeito à Câmara de Vereadores”, declarou Hélio em seu discurso no plenário do Legislativo, durante a sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira (13).

O Jornal Folha Regional solicitou posicionamento do chefe do executivo que explicassem as escolhas aos postos.

“A escolha do nome do Riquinha para líder da Bancada se deu por meio de reuniões que foram realizadas com a bancada do DEM. A indicação do Hélio para líder do governo se deu em função da experiência de exercer o 5º mandato legislativo, tendo ocupado a presidência e a vice-presidência da Câmara, cargos na mesa de secretário e presidente das comissões mais importantes do legislativo e, também pelo fato da proximidade do Partido Liberal (PL) com a administração, o que tem resultado em importantes conquistas para o município, tais como o projeto que reconheceu Adamantina Município de Interesse Turístico (MIT), de autoria do deputado estadual André do Prado (PL). As políticas públicas defendidas pelo vereador Hélio e pelo PL são as mesmas pautadas pela atual administração”, afirmou Cardim. E completou: “Recomendamos aos dois líderes que atuem de forma harmoniosa e colaborativa com os demais vereadores, pois entendemos que esse tipo de relacionamento contribui de forma significativa para que os interesses maiores do município sejam devidamente alcançados por intermédio do trabalho coletivo do Executivo com o Legislativo”.

O Ofício com a indicação dos líderes também foi lido na última sessão da Câmara.