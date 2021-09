DEMTRAN abre Semana Nacional do Trânsito com treinamento de ocorrência de acidente de trânsito

No último sábado (18), teve início a Semana Nacional do Trânsito que segue até o próximo dia 25. Para abrir as ações, foi realizada no Parque dos Pioneiros uma panfletagem de orientação aos motoristas com a participação do Interact Club de Adamantina e, ainda, um treinamento de ocorrência de acidente de trânsito.

A ação contou com a participação do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), da Polícia Militar, da UniFAI, por meio do curso de Enfermagem, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Tiro de Guerra.

O objetivo da ação foi possibilitar que todos os integrantes da atividade participassem de um treinamento que simulasse uma ação real e que faz parte do cotidiano dos profissionais envolvidos.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, são mais de 300 mil feridos e mais de 30 mil mortes causadas por acidente de trânsito anualmente no Brasil e cerca de 50 milhões no mundo, entre mortos e feridos.

“São números assustadores que podem ser reduzidos com práticas seguras” enfatiza João Vitor Marega, responsável pelo trânsito municipal.

O tema da campanha de 2021 “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas” vem para mostrar exatamente isso. “Com respeito e responsabilidade podemos evitar tantos mortos e feridos no trânsito” diz Marega.

A ocorrência de trânsito “criada” envolveu a batida entre um carro de passeio com um ônibus circular e envolveu cerca de 20 vítimas, sendo três presas nas ferragens do veículo e as demais que estavam no ônibus.

A Polícia Militar chegou ao local para isolar a área, o Corpo de Bombeiros de Adamantina e o Tiro de Guerra atuaram no resgate às vítimas que foram prontamente atendidas pelos alunos do curso de Enfermagem da UniFAI e os casos “mais graves” eram levados para o hospital.

Durante toda a ação de resgate, o Tenente Poli acompanhou o desenvolvimento com uma prancheta e promoveu algumas anotações que são todos os protocolos que precisam ser seguidos.

“O simulado é importante porque nele realizamos uma avaliação referente a tudo que já vem sendo treinado. No sábado, durante o simulado eu acompanhei passo a passo as fases que compõem as ocorrências de salvamento veicular e toda a ação foi bem executada, cumprindo todos os nossos protocolos”, assegura.

Ele ainda acrescenta que por se tratar da Semana Nacional de Trânsito, o simulado chama a atenção da população e tem por objetivo a conscientização, para que todos tomem os cuidados necessários para uma circulação segura, respeito a sinalização de trânsito, não dirigindo após ingerir bebidas alcoólicas, não dirigir enquanto utiliza aparelho celular, entre outros.

“Buscamos, através de ações preventivas, diminuir as chances de ocorrer um sinistro, porém, treinamos diariamente para estar aptos a proporcionar o melhor atendimento quando o sinistro ocorrer”, finaliza.

Programação da Semana Nacional do Trânsito

Na terça-feira (21), às 17h será realizada uma operação de trânsito com a participação da Polícia Militar com entrega de panfletos e conscientização dos motoristas na Avenida Moysés Justino da Silva.

Na quarta-feira (22), uma operação de conscientização também será realizada na Avenida Marechal Castelo Branco.

Na quinta-feira (23) e na sexta-feira(24) a Semana Nacional de Trânsito, contará com a participação da escolinha de ciclismo em parceria com o Lions Clube. Eles participarão de uma aula teórica e no sábado (25), será realizado um passeio ciclístico e serão entregues os certificados aos alunos da escolinha de ciclismo.

Na sexta-feira(24) e no sábado (25) estarão expostas das 16h às 20h imagens da Semana Nacional de Trânsito no Parque dos Pioneiros, encerrando as atividades.