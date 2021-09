Homem morre em capotamento na SP-294

Um homem de 45 anos morreu em um capotamento na noite deste sábado (18) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre Marília e o distrito de Padre Nóbrega, segundo informações preliminares.





A apuração inicial indica que a vítima estava em um Fiat Palio, que ficou completamente destruído. Ainda não existem relatos sobre o envolvimento de outros veículos.





O acidente aconteceu no quilômetro 459 mais 200 metros. Foram mobilizadas viaturas do Corpo de Bombeiros, da concessionária Eixo, da Polícia Rodoviária Estadual e do Samu.





Fotos do local do acidente mostram a existência de uma latinha de cerveja no interior do veículo. As causas do capotamento serão investigadas.