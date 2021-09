Homem morre afogado em Panorama

Um homem que morava no Bairro Metrópole em Dracena morreu afogado na tarde deste domingo (19) no Rio Paraná em Panorama.

Ele estava na região conhecida como “prainha” do Balneário Municipal e de acordo com os salva-vidas, avançou a área demarcada para uso dos banhistas e acabou se afogando no local que tem cerca de 10 metros de profundidade.



Em entrevista ao blog Panorama Notícia, os salva-vidas do Balneário Municipal informaram que ele teria sido alertado por diversas vezes sobre os riscos de ultrapassar a demarcação, porém, afirmou “que sabia nadar”, desobedeceu às orientações e acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros de Dracena foi acionado para fazer a remoção da vítima do rio.

A Polícia Militar foi acionada para a confecção do boletim de ocorrência de afogamento.