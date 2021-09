Adamantina entrega pedidos para criação de novos projetos esportivos ao secretário Estadual de Esportes

Uma comitiva de Adamantina participou na tarde de ontem (17) da cerimônia de obras esportivas realizado na cidade de Inúbia Paulista que contou com a presença do Secretário Estadual de Esportes Lazer e Juventude (SELJ) do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues (Republicanos).

Representaram o município de Adamantina na cerimônia o secretário Ronaldo Dutra “Tuiuiú” e o diretor de esportes Luciano Netto, e o assessor parlamentar do diretório municipal do Republicanos Fabio Augusto Rigatto “Zap” e o Diretor da Delegacia Regional de Esportes de Araçatuba João Cesar Prado, o João Grandão.

Na oportunidade foram entregues ao secretário diversos projetos que estão sendo elaborados pela Prefeitura de Adamantina através da SELAR – Secretaria de Esportes Lazer e Recreação, para contemplar a comunidade com novos e modernos equipamentos esportivos. O valor dos projetos ultrapassa R$ 2 milhões.

De acordo com Ronaldo Dutra “Tuiuiú” foram entregues ao secretário Estadual solicitações dos projetos Areninhas (campo society e quadra de basquete), Centro de Formação Esportiva “Viva Vôlei”, além de solicitação de recursos para construção de um complexo Esportivo de Atletismo, e um campo de Malha e Bocha na lateral do Ginásio de Esportes Paulo Camargo.