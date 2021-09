Vereador pede a construção de vestiários e banheiros na praça de lazer do ‘Mário Covas’

Durante a última sessão ordinária da Câmara de Adamantina foi apresentada pelo vereador Antônio Leôncio ‘Bigode da Capoeira’ (PODE) pedido de execução de obras no Conjunto Habitacional ‘Mário Covas’.

Segundo a Indicação nº 574/2021, a solicitação é para a construção de vestiários e banheiros na praça de lazer do referido bairro.

Ao comentar sobre o assunto na sessão, o vereador destacou que o espaço é utilizado constantemente por esportistas e pela população do bairro.

“O vestiário seria para os jogadores que utilizam o campo do ‘Mário Covas’ que não tem onde se trocarem antes e depois dos jogos. E os banheiros, além dos torcedores que vão assistir as partidas, seriam principalmente usados pelos frequentadores da praça de lazer e idosos que se encontram para jogos de cartas no local”, destacou Bigode.

A Indicação passou pelo plenário e foi encaminhada ao Poder Executivo pela Presidência do Legislativo para análise e possível atendimento.