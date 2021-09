Programa de indústria de alimentos vai gerar mais de 2 mil empregos na região de Araçatuba

O Governador João Doria esteve nesta quinta-feira (16) no município de Araçatuba para participar do lançamento do programa de produção integrada de alimentos e ampliação da indústria de alimentos Salsaretti com novas linhas de produção.

Com essa expansão, a empresa passará a incentivar o cultivo local de milho doce e ampliará o cultivo de tomate que já era realizado em parceria com produtores locais desde agosto do ano passado.

“O Agro é prioridade no Estado de São Paulo, é a base que forma o grande pilar do Governo, do nosso povo, da geração de empregos e distribuição de renda. O Agro agrega e traz muitas oportunidades”, afirmou o Governador.

Durante o evento, foi assinado um protocolo de intenções da empresa com pequenos e médios produtores rurais com a finalidade de formalizarem um contrato de compra garantida. Dessa forma, os agricultores de cerca de 10 municípios terão uma nova opção de renda, com aumento de empregos e lucratividade por meio do repasse de insumos no valor negociado direto com a indústria.

Com a implantação de alta tecnologia nos processos de produção, essa nova etapa resultará em fortalecimento da economia local, com previsão de geração de 450 empregos diretos e 1.600 indiretos.