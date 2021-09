Duas pessoas ficam feridas em capotamento

Um grave acidente deixou duas vítimas com ferimentos leves, na vicinal que liga Rinópolis a Piacatu, na manhã desta sexta-feira (17), no km 11 da vicinal.

Segundo apurado pela reportagem, um veículo Fit Uno, Attractive, seguia sentido Rinópolis a Piacatu, quando no Km citado, uma carreta fazia uma ultrapassagem e para não colidir frontalmente, o motorista saiu para sua direta, perdendo o controle de direção, vindo a colidir contra o barranco e capotando em seguida.

Com o impacto os dois ocupantes do veículo se feriram levemente, sendo socorridos para a Santa Casa de Rinópolis, pelo Serviço de Ambulância do Município e a Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros de Tupã.

Equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), esteve no local apoiando a ocorrência juntamente com a Policia Militar.