ARTIGO: PROVÍNCIA, BOMBA e PUM (sic)…

“A soma de barulho que uma pessoa pode suportar está na razão inversa de sua capacidade mental.” (Arthur Schopenhauer)

Sérgio Barbosa (*)

Faz uma ou duas SEMANAS que a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA estava na tal BOCA DE ESPERA pela tal BOMBA divulgada nos quatro cantos por uma emissora de rádio local em meio aos DESENCONTROS disto e daq uilo, ainda, sem mais e com muito menos…

Finalmente, a tal BOMBA foi detonada e tudo indica que se trata de um PUM (sic), tendo em vista que tais DENÚNCIAS estão com o PRAZO DE VALIDADE mais do que VENCIDAS…

Na REALIDADE, ou seja, depende sempre deste ou do outro lado, tudo tem a VER com as PERDAS disto ou daquilo, considerando que o DITO CUJO foi DORMIR de um jeito e ACORDOU sem NADA do que estava ACOSTUMADO e assim por diante…

O outro lado, pra variar, tentou dar o TROCO pra cima daquilo que ACREDITAVA ser uma terrível BOMBA, todavia, nada mais do que um PUM pra cima do ALVO…

Nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo é possível e até mesmo o IMPOSSÍVEL pode acontecer em nome das ETERNAS e famigeradas TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Ainda, se o DITO CUJO acreditava SER ETERNO, acabou tendo um PESADELO que não estava nos PLANOS (sic) e assim por diante, haja vista que foram ANOS E ANOS acima de TUDO e TODOS/AS…

Portanto, vale registrar outra máxima dos DITOS pelo NÃO DITO, a saber: NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO E COM UMA NOITE NO MEIO, SE POSSÍVEL, COM INSÔNIA…

Mesmo assim, apesar do tal PUM (sic), pode-se afirmar que TODO CUIDADO É POUCO com tais DESENCONTROS mediados e PATROCINADOS pelos interesses de sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Também, SABER PERDER isto ou aquilo faz parte do JOGO DA VIDA, haja vista que NADA É PARA SEMPRE como escreveu o POETA do outro tempo deste tempo e ponto quase final…

De um jeito que pode ser aquilo que nunca vai ocorrer nestes denominados OCASOS de um TALVEZ, pode-se afirmar que TODO CUIDADO É POUCO e nestes casos, deve-se utilizar aquela proposta da ETERNA VIGILÂNCIA com o RIGOR DA LEI em nome da TRANSPARÊNCIA em todas as áreas do MERCADO…

O que se pode esperar deste PUM de araque, talvez um TRAQUE ou uma BOMBINHA festiva em sintonia com os FAKE NEWS disseminados pelas REDES SOCIAIS, tal qual a proposta deste DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor da UNIFAI/Adamantina-SP.

e-mail: [email protected]