DEMTRAN divulga programação da Semana Nacional de Trânsito em Adamantina

Atividades acontecem de 18 a 25 de setembro

Com o tema “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”, a Semana Nacional de Trânsito será realizada em Adamantina de 18 a 25 de setembro.

A programação é realizada pela Secretaria de Planejamento e pelo Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN).

A abertura acontece no sábado (18) às 16h com a entrega de panfletos de conscientização no Parque dos Pioneiros. A iniciativa conta com a participação do Interact Club.

A partir das 16h30, será realizada a simulação de resgate em acidente de trânsito e contará com a participação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e, ainda, uma exposição do DEMTRAN.

No domingo (19), o departamento de trânsito promoverá das 16h às 20h uma exposição também no Parque dos Pioneiros.

Já na terça-feira (21), às 17h será realizada uma operação de trânsito com a participação da Polícia Militar com entrega de panfletos e conscientização dos motoristas na Avenida Moysés Justino da Silva.

Na quarta-feira (22), uma operação de conscientização também será realizada na Avenida Marechal Castelo Branco.

Na quinta-feira (23) a Semana Nacional de Trânsito, contará com a participação da escolinha de ciclismo em parceria com o Lions Clube

Na sexta-feira(24) e no sábado (25) estarão expostas das 16h às 20h imagens da Semana Nacional de Trânsito no Parque dos Pioneiros, encerrando as atividades.