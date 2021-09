Com chegada de AstraZeneca, SP interromperá mistura com Pfizer na 2ª dose

O estado de São Paulo deverá interromper a mistura de doses entre AstraZeneca e Pfizer após a chegada de uma nova remessa do imunizante produzido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O governo paulista recebeu hoje 456 mil unidades, que deverão ser distribuídas a partir de amanhã.

O estado decidiu aplicar a intercambialidade de vacinas no início desta semana em quem estava com a segunda dose incompleta por causa do atraso da entrega de AstraZeneca pela Fiocruz, creditado à falta de matéria prima. Já era previsto que a medida valesse para quem estivesse com atraso de D2 entre os dias 1º e 15 de setembro.

“Vamos voltar a usar a vacina da AstraZeneca para completar o esquema vacinal daqueles que precisam e tem essas vacinas a serem vencidas a partir de agora”, declarou Regiane de Paula, coordenadora do PEI (Plano Estadual de Imunização), em coletiva hoje.

Com a normalização da distribuição, o PEI deverá enviar as doses aos municípios entre hoje e amanhã. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca e estiver com o esquema atrasado deverá tomar a segunda dose da Fiocruz.

“Os movimentos são sempre conjuntos, nunca isolados. As grades são enviadas em tempo oportuno. Não adiante chegar hoje uma grade de AstraZeneca quando isso já deveria ter sido feito na sexta. Por isso, de forma emergencial, usamos a vacina da Pfizer”, declarou a coordenadora do PEI.

Com a normalização das remessas, o imunizante da Pfizer voltará a ser destinado apenas para adolescentes e segunda dose. “O PEI enviou a grade de vacina para os adolescentes — isso tem um tempo para acontecer — antes do início dessa vacinação. Essa vacina da Pfizer, do adolescente, não está comprometida em nada”, declarou Regiane.