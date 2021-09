Prefeitura de Adamantina assina convênio para recuperação funcional da Plácido Rocha

Na manhã de hoje (15), o prefeito Márcio Cardim assinou o convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem com o objetivo de executar a recuperação funcional da estrada municipal Plácido Rocha que liga Adamantina a Valparaíso. As melhorias serão executadas em 26.400 km.

O valor do presente convênio é de R$17.815.588,05 e o prazo de vigência é de dois anos.

A recuperação da via é necessária, porque a mesma recebeu pavimentação em 1980 e depois intervenção em 2009 (pró-Vicinais) e o pavimento apresenta patologias como: deformações permanentes, desagregações, trincas interligadas e em blocos.

A medida vai fazer com que Plácido Rocha ganhe boas condições, conforto e dê segurança aos usuários da rodovia.

Relembre

Em maio, Adamantina foi contemplada com o recapeamento dos 26 quilômetros da Rodovia Vicinal Plácido Rocha, por meio do Programa “Novas Estradas Vicinais” do Governo do Estado de São Paulo. O anúncio da inclusão do município aconteceu durante o lançamento no Palácio dos Bandeirantes que contou com a presença do prefeito Márcio Cardim.

“Esta reivindicação consta no nosso Plano de Governo. É com muita alegria que recebemos esta notícia, pois é uma obra de alto investimento que trará grandes benefícios econômicos, já que liga duas importantes rodovias, a Comandante João Ribeiro de Barros e Marechal Rondon”, disse o prefeito.

A vicinal pertencia ao Estado e foi municipalizada na década de 90. A Plácido Rocha é responsável por ligar a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros com a rodovia Marechal Rondon entre os municípios de Adamantina e Valparaíso.

Sobre o Programa Novas Estradas Vicinais – O Programa Novas Estradas Vicinais do Governo do Estado de São Paulo tem o objetivo de recuperar e trazer modernidade a mais de 1500 quilômetros de estradas que são de responsabilidade dos municípios paulistas.