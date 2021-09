Fiocruz entrega 1,7 milhão de doses da AstraZeneca após duas semanas em falta

Duas semanas após interromper a distribuição de vacinas , a Fiocruz volta a fornecer novos lotes da Oxford-AstraZeneca, nesta terça-feira (14), totalizando 1,7 milhão doses.

Com a entrega, a Fiocruz totaliza 93,6 milhões de doses de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) desde o início da produção.

A distribuição deste imunizante ocorre de duas maneiras: uma com 50 mil doses diretamente para o Estado do Rio de Janeiro e outra para o almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde , para distribuição ao restante do país. Ainda, segundo o G1, não há data confirmada para chegada aos postos de saúde.

A vacina da Fiocruz teve sua produção interrompida por falta do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), que não chegou no prazo estimado. Por conta disso, o instituto ficou duas semanas sem distribuir as vacinas.