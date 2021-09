Bolsa Empreendedor está com inscrições abertas até domingo (19)

Na última semana, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o Programa Bolsa Empreendedor. O objetivo do programa é apoiar os empreendedores informais em situação de vulnerabilidade do Estado de São Paulo.

Os candidatos selecionados receberão: qualificação empreendedora, formalização e bolsa-auxílio de R$1000,00 dividido em duas prestações de R$500,00.

Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos, estar desempregado e não constar como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica inscrita no CNPJ e morar no estado de São Paulo.

As inscrições devem ser efetuadas no link https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ opção Bolsa empreendedor.

Até o dia 22 de setembro, os candidatos selecionados serão convocados por meio de SMS e de e-mail. A primeira turma dará início ao curso no dia 27 de setembro.

Os cursos serão voltados ao empreendedorismo por meio do programa Empreenda Rápido em parceria com o Sebrae em formato online e presencial. O selecionado receberá todas as instruções de acesso ao curso por meio de e-mail ou SMS.

Em caso de dúvidas ou para efetuar a inscrição, as pessoas podem procurar o Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) que funciona no prédio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) que fica na Alameda Fernão Dias, 396. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3521-1831.