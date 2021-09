Suspeitos de envolvimento em homicídio em construção abandonada são presos

No dia do crime, a Polícia Militar recebeu informação de que havia sido encontrado um cadáver no terceiro andar do prédio em construção. No local, os policiais depararam-se com o corpo ensanguentado caído no chão com um corte no pescoço. Eles preservaram o local e acionaram a Polícia Científica. O serviço funerário retirou o corpo do imóvel.