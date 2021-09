Avião cai e deixa sete mortos

Um avião de pequeno porte caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14/9). Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, sete pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram no local.

Os bombeiros estão trabalhando no local da queda do avião, localizada em uma área de vegetação natural, na região da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa.

O local fica em uma região mais afastada do centro da cidade. Segundo informações da corporação, a aeronave se trata de uma aviação executiva, de pequeno porte, contratada sob demanda.