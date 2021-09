Prefeitura de Adamantina investirá R$ 25 mil para execução de melhorias na Fatec

A Prefeitura de Adamantina investirá R$25 mil para a execução de melhorias no prédio da Fatec. A ação consiste na finalização do processo de implantação da unidade no município que é fruto de uma parceria entre o Centro Paula Souza e o Poder Executivo.

De acordo com o diretor da instituição, Professor Mestre José Eduardo Rossilho de Figueiredo, a ação está focada na adequação das salas de aulas com tecnologia já objetivando a implantação do curso de Gestão Hospitalar.

“Desde o início da instalação da FATEC em Adamantina, a Prefeitura tem dado todo o apoio necessário. Tudo o que era para ser feito, foi feito”, assegura o diretor.

Em anúncio do Governo do Estado feito na última semana, as 74 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza e 223 Escolas Técnicas (Etecs) receberão R$145 milhões em investimentos destinados à aquisição de kits para o ensino híbrido.

Cursos da FATEC de Adamantina

Os cursos oferecidos de forma gratuita pela Fatec de Adamantina são: Gestão Comercial, Ciência de Dados e no período da tarde o curso Associação Ensino Médio com Ensino Superior (MAS) em Logística, destinado aos alunos que estão matriculados na ETEC e terão o diploma de tecnólogo em Logística.

Relembre

Em 2011, foi anunciado que Adamantina receberia a instituição de ensino, porém somente em 2018 o município teve de fato a FATEC instalada. A primeira turma do curso de Gestão Comercial começou em agosto de 2018 e na noite do último dia 3, foi realizada a cerimônia de colação de grau de forma online.