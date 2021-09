Prefeitura de Adamantina informa sobre imunização com a segunda dose da vacina Fiocruz/Astrazeneca

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a pasta recebeu um informe da Secretaria do Estado de Saúde orientando o uso do imunizante da Pfizer em substituição ao da Fiocruz/Astrazeneca como segunda dose nos casos que estiverem agendados do dia 1 ao dia 15 de setembro.

Para receber o imunizante, o paciente deverá assinar um termo de ciência que está recebendo o imunizante de fabricante diferente ao da primeira dose.

Apesar da recomendação da Secretaria de Estado, até o momento o município não recebeu doses da Pfizer para aplicar na população, de acordo com o orientado no Informe Técnico.

Os munícipes que estiverem em atraso com data anterior ao dia 1 de setembro, deverão aguardar a chegada do imunizante Fiocruz/Astrazeneca para regularizar a respectiva dose.