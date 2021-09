Odontologia da UniFAI conquista reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação por mais 5 anos

O curso de bacharelado em Odontologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) obteve reconhecimento renovado por mais cinco anos pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP). A portaria CEE-GP 283 foi publicada no Diário Oficial de 22 de julho.

“O reconhecimento do curso de Odontologia neste presente ano aconteceu on-line. Um vídeo institucional, com todas as informações e infraestrutura, foi elaborado e oferecido à banca gestora”, afirma a coordenadora do curso de Odontologia, Prof.ª Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula.

A docente aponta que os laboratórios de Anatomia, Fisiologia e Farmacologia estão equipados atualmente com ambientes interativos e simulação realística: “Com isso, a IES [Instituição de Ensino Superior] mostra uma renovação e utilização de metodologias ativas de aprendizagem mais atuais”.

O curso oferece os Estágios Supervisionados das disciplinas realizados nas Clínicas Odontológicas da instituição, direcionados ao público da cidade de Adamantina e região. “Os estágios são supervisionados e acompanhados pelos próprios docentes. As atividades do estágio são avaliadas segundo os critérios estabelecidos pelo curso de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) ”, explica a coordenadora.

A Biblioteca Virtual – Minha Biblioteca, conta com 13.938 títulos distribuídos nas áreas de Ciências Exatas, Ciência da Saúde, Medicina, Sociais Aplicadas e Pedagógica, disponíveis para downloads de docentes e discentes.

“A Comissão concluiu que o curso, de forma geral, tem alcançado seus objetivos, e sugere oficializar e formalizar as parcerias com a gestão municipal de saúde e demais parcerias de estágios; elaborar uma estratégia para implantação e acompanhamento dos egressos contínuo e oficializada pela IES”, finaliza a Profª Drª Lithiene.