Marcada para terça-feira a licitação que busca contratar médicos para os postos de saúde

Com base no edital divulgado pela Prefeitura de Adamantina, na manhã desta terça-feira (14) será realizado o processo licitatório de contratação de profissionais médicos clínicos gerais, pessoa física ou jurídica, para atenderem nas Equipes de Saúde da Família.

A licitação atende a modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item. E a sessão pública está marcada para às 8h30, na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, no Paço Municipal.

A remuneração mensal oferecida é de R$ 14.396,00, ou seja, mesmo valor do programa federal Mais Médicos.

O novo teto para a categoria, fixado em R$ 18.000,00, foi regulamentado pelo Poder Executivo com a sanção da Lei Municipal que estabelece o valor base da referência 3ESF, da tabela especial de Estratégia de Saúde da Família. E o salário precisou ser elevado para despertar o interesse dos profissionais, uma vez que a Prefeitura afirmava ter enfrentado dificuldades nos últimos meses para contratar médicos que aceitassem receber o antigo salário para atender nos postos de saúde.

Segundo a Prefeitura, podem participar do certame todos os interessados no ramo de atividades pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento que constam no edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

Os interessados que tiverem dúvidas ou precisam de mais informações podem entrar em contato pelo telefone 3502 9010.