Secretarias de Esportes e Assistência Social fecham parceria com entidade em prol do esporte

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação e a Secretaria de Assistência Social do município de Adamantina fecharam uma parceria nesta sexta feira (10) para atender crianças dos projetos sociais Casa do Garoto, Projeto Asa, Lar Cristão e Iama.

O objetivo da parceria é desenvolver o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos e 11 meses através de várias atividades esportivas como handebol, basquete, natação, tênis de mesa e futsal. As aulas são ministradas e desenvolvidas com o professores e monitores da secretaria de Esportes formados em Educação Física com registros no Cref.

A secretaria de Assistência Social Andréia Ribeiro, também solicitou junto a secretaria de Esportes o atendimento no IAMA – Instituto Assistência ao Menor de Adamantina no desenvolvimento da modalidade tênis de mesa.

“Muitas vezes tais projetos sociais esportivos se apresentam como uma grande oportunidade de mudança de vida para estas pessoas e até mesmo surge como uma chance de ascensão social. Oportunidade de alcançar por meio do esporte algum destaque em sua comunidade, cidade ou até mesmo no país. Claro que este não é o objetivo principal dos projetos sócio esportivos, mas sim oferecer e oportunizar as comunidades em risco social a um contato com atividades que possam contribuir para o desenvolvimento e alcance da cidadania”, disse Andréia

O projeto vem sendo elogiado pelas coordenadoras de cada projeto graças a parceria realizada entre a secretaria de Esportes e secretaria de Assistência Social do município, que proporciona o benefício direto a cada atendido.