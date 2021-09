Melhor Idade inicia atividades de dança de salão e coreografia

Com apoio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Esportes Lazer e Recreação, as atividades da melhor idade estão sendo retomadas com a dança de salão e coreografias. Os treinamentos estão sendo realizados no Ginásio de Esportes Paulo Camargo com professora Roseane Minatel de Mattos.

Nos últimos tempos a dança em grupo e a dança de salão, vem tomando lugar de destaque como uma atividade física que proporciona bem-estar, melhoria na qualidade de vida dos praticantes de diversas faixas etárias e uma das mudanças mais significativas das práticas destas danças é a melhoria do relacionamento interpessoal, pois é uma atividade praticada em ambiente descontraído e estimulante prazeroso, tanto no sentido de aprendizado quanto no sentido de desenvolvimento físico e social.

“Principalmente no momento em que temos visto que o distanciamento social enfrentado nos dois últimos anos ocasionou muitos danos emocionais ao público da terceira idade, sendo portanto, uma incrível ferramenta de apoio à melhoria da saúde tanto física quanto mental, assim como a garantia dos direitos dos idosos e valorização desse público tão importante respeitado pela atual gestão municipal”, afirmou a professora Roseane.

“Temos como objetivo geral desenvolver alguns sentidos adormecidos nos participantes como: sentido visual, auditivo e sinestésico através de exercícios práticos e teóricos que utilizam da dança como meio de ampliação para as habilidades corporais e emocionais de uma forma divertida e simples, o primordial é demonstrar que qualquer pessoa pode aprender a dançar e melhorar a postura, a coordenação motora, o equilíbrio a autoconfiança e a socialização com o grupo ao qual pertence, além de ampliar o leque de lazer a partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas, assim consequentemente o aluno passa a frequentar bailes e locais onde a prática de dança já é incorporada, melhorando portanto a qualidade de vida e consequentemente a saúde da população”, ressalta a professora.

E como objetivo específico Adamantina participa tradicionalmente de eventos, como por exemplo JORI, que é uma competição da terceira idade, o objetivo específico permeia portanto o trabalho com coreografias a participação destes eventos em geral, além do treino da dança de salão, bem como todo o trabalho de elaboração do tema, construção coreográfica, figurino e outras especificidades das competições e eventos e de suas categorias.