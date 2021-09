Reconstrução de muro de creche segue em execução e previsão de conclusão é de três meses

Com investimento de recursos próprios no valor de R$ 68.470,49, a Prefeitura de Adamantina viabilizou a reconstrução do muro da EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil) ‘Cecília Meirelles’.

O primeiro passo foi demolir parte do muro cuja estrutura estava comprometida. Em seguida estava prevista a drenagem de águas pluviais.

Os trabalhos, executados e coordenados pelas Secretarias Municipais de Obras e Planejamento, começaram no final de julho e, de acordo com a projeção feita, a conclusão deve ocorrer em até três meses (outubro).

O objetivo da medida tomada, de acordo com o prefeito Márcio Cardim e o secretário municipal de educação Osvaldo José, é oferecer maior segurança aos alunos, funcionários e professores da EMEI, uma vez que resolverá esse antigo problema da unidade de ensino.

Após a reconstrução do muro, será ainda refeita a calçada e aplicado recapeamento do trecho de rua que passa do lado da creche, segundo informou o secretário de obras Wellington Zerbini.