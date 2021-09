ARTIGO: PROVÍNCIA, BUZINAS E MENTES BOVINAS…

“Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio: pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força; e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder.” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta semana, ou seja, no dia 7 de setembro, denominado de DIA DA PÁTRIA (sic), também, da tal INDEPENDÊNCIA deste PAÍS DO FAZ DE CONTA em 1.822 e assim por diante, todavia, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, também, ocorreram um ATO em nome do tal PATRIOTISMO que existe apenas nas MENTES BOVINAS…

Entretanto, torna-se necessário REGISTRAR que existe uma MINORIA que está cima do SENSO COMUM neste cenário PROVINCIANO, tendo em vista que a REFLEXÃO CRÍTICA pode fazer a diferença frente ao BERRANTE, bem como, continua TOCANDO pra fazer a MANADA usar e abusar das BUZINAS em nome do COISO com seus COISAS com COISAS…

Mesmo assim, deve-se levar em conta que tais ATOS fazem parte deste contexto no qual a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA marca presença faz décadas, como sempre, a MAIORIA continua sendo MANIPULADA pelo denominado PODER INSTITUCIONALIZADO que predomina em todas as áreas do MERCADO, ainda, em tempo de PANDEMIA e aval de um DESGOVERNO deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Todavia, tudo indica que a VACA (sic) VAI PRO BREJO nas próximas semanas, talvez, meses ou até as próximas eleições, isso é, SE ALGUÉM SOBREVIVER AO CAOS em todas as áreas em tempo de PANDEMIA…

Mas, tudo INDICA que por aqui, ou seja, neste CENÁRIO PROVINCIANO em meio as IDAS e VINDAS deste e do outro lado do PODER INSTITUCIONALIZADO com APOIO do ETERNO VIGILANTE das CAUSAS em nome dos seus INTERESSES, possa de um jeito ou de outro, acontecer o que não se espera…

Afirmou no outro tempo o PENSADOR que SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR, portanto, tal posicionamento proporciona outras considerações quanto ao FUTURO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tal qual uma outra frase, a saber: EU ERA FELIZ E NÃO SABIA…

Não se pode BAIXAR A GUARDA (sic) quanto as MENTES BOVINAS que continuam circulando pelos quatro cantos em nome das suas BANDEIRAS DO PASSADO, haja vista que a MANADA desconhece os FATOS HISTÓRICOS patrocinados pelo PODER em busca do PODER neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Espera-se que este DESGOVERNO BOZZONARO tenha o FINAL ESPERADO pelas LAMBANÇAS que ocorreram em todas as áreas afins aos interesses da SOCIEDADE, todavia, pela GRITARIA e BUZINAS que ocorreram no dia 7 nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, parece que tais MENTES BOVINAS vivem uma outra REALIDADE frente aos DESMANDOS do COISO com suas COISAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]