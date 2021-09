Serviços de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos retornam em formato híbrido a partir de segunda-feira (13) em Adamantina

A partir de segunda-feira (13), os atendimentos nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos em formato híbrido serão retomados. Em Adamantina, esse serviço é prestado pelo IAMA, Lar Cristão, Projeto Asa e Projeto Semeando para o Futuro (Casa do Garoto).

Todos eles são vinculados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), órgão que pertence à Secretaria de Assistência Social.

Para a retomada, o CRAS e os prestadores do serviço realizaram reuniões e cada um elaborou um protocolo sanitário que objetiva evitar a disseminação da COVID-19. Além disso, o documento ainda aponta todos os cuidados que devem ser mantidos, bem como o distanciamento social.

São atendidas ao todo 410 crianças e adolescentes que tem entre 4 e 15 anos. Neste momento, o retorno será com metade do público atendido e condicionada ainda ao preenchimento e assinatura de um termo de responsabilidade.

O termo de responsabilidade já está disponível em todos os prestadores de serviço e deve ser entregue na segunda-feira (13).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um Serviço de Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma complementar ao trabalho social com as famílias que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF). Mais informações podem ser obtidas no CRAS pelo telefone (18) 3521-3239.