Rotary Club de Adamantina promove palestra sobre Síndrome Alcoólica Fetal no CIS

O Rotary Club de Adamantina realizou na manhã desta quinta-feira (9), palestra sobre Síndrome Alcoólica Fetal, no CIS (Centro Integrado de Saúde). O evento teve como objetivo dar início a uma série de ações que serão implantadas no município visando a prevenção à doença, que afeta bebês de mães que ingeriram álcool durante a gravidez.

A palestra foi ministrada pelo médico Dr. João Eduardo Barbosa Pacheco e foi acompanhada pelo presidente do Rotary Club de Adamantina Vagner Amado Belo e, da Casa da Amizade, a esposa Lúcia, prefeito Márcio Cardim e vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, secretário municipal de Saúde Gustavo Rufino. Participaram também a família do Dr. Joamyr Castro, enfermeira responsável do CIS, Sônia Maria Fratini, responsável técnica do CIS, Rosemary Idalgue Mantovani Santos, presidente Rotaract Thainá, demais enfermeiras do CIS, gestantes e outras autoridades municipais.

“Quero agradecer e parabenizar a todos por esta iniciativa. Precisamos trabalhar a conscientização da população, mas, antes de tudo devemos ter estas ações. É um problema muito sério e que, são necessários eventos deste tipo para tirar dúvidas, prestar orientações e unir idéias”, destacou o presidente Vagner Amado Belo.

Na oportunidade ocorreu sorteio de um carrinho de bebê e colchão de berço para as gestantes participantes.