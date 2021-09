REDE SETE vai sortear um carro e duas motos 0 km

O Sete Supermercados de Adamantina vai completar seus cinco anos de forte atuação na Cidade Joia e quem ganha o presente são os clientes. Na promoção “Super Aniversário Sete”, nas compras a cada R$ 100, o cliente ganha um cupom para concorrer a um Fiat Argo e duas motos 0 km.

Neste mês de setembro – quando é comemorado o aniversário do Super Sete – os clientes têm ainda mais chances de ganhar e recebem os cupons em dobro.

E as oportunidades não param por aí! Ao adquirir cinco “Produtos da Sorte” das marcas parceiras e realizar a compra mínima no valor de R$ 100, o cliente recebe mais um cupom, ampliando ainda mais as chances de participação.

Na loja há um banner com a relação dos produtos das marcas parceiras. Essa condição é válida durante todo o período da campanha.

Para facilitar ainda mais o preenchimento de cupons, foram instalados totens eletrônicos onde o cliente faz um cadastro na promoção e toda vez que for passar nos caixas, informa apenas o número do CPF gerando automaticamente o documento que deve ter respondida manualmente a pergunta: “Em qual supermercado você economiza 7 dias por semana?” e posteriormente depositado na urna.

O sorteio será realizado no dia 8 de janeiro, às 17h, no próprio Supermercado com a auditoria da Caixa Federal. Certificado de autorização SECAP/ME Nº 06.014690/2021.