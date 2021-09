Prefeitura de Adamantina abre processo licitatório para contratação de empresa especializada em obra de recape

Emenda de 400 mil foi destinada ao município pelo deputado estadual Mauro Bragato

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório para contratar empresa especializada para obra de recapeamento asfáltico em CBUQ na Avenida Miguel Veiga, Alameda Padre Nóbrega e Rua Joaquim Nabuco.

O município recebeu uma emenda do deputado estadual Mauro Bragato no valor de R$400 mil para a execução da melhoria.

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” será realizada no dia 23 de setembro de 2021 às 9h na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município que está situada no Paço Municipal.

As empresas que desejarem participar do certame pela primeira vez deverão efetuar cadastramento prévio obrigatório e as que já estiveram presentes em outros certames precisam promover a atualização cadastral até o dia 20 de setembro de 2021 no Departamento de Licitação que fica no 3º andar da Prefeitura de Adamantina.

A licitante vencedora deverá dar início a obra licitada imediatamente após o recebimento da ordem de serviço. O contrato terá a vigência de 12 meses e o prazo de execução é de 720 dias.