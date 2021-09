Homem morre em aterro sanitário

O homem, de 38 anos, não apresentava nenhum ferimento de arma ou faca, conforme a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) vai investigar as causas da morte.

A Prefeitura informou que, por volta das 10h30 desta quarta-feira, um homem desconhecido e sem qualquer relação com a Prudenco tentou invadir a área restrita do aterro sanitário, sendo impedido pelas equipes do local.