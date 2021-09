Com PIB superior a R$ 1 bilhão, Adamantina representa 4,5% do PIB total da região abrangida por Prudente

Em meio ao ainda moroso processo de retomada da economia nos mais diversos setores, números revelados nesta semana pelos Sebrae/SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – Regional de Presidente Prudente destacam a representatividade que Adamantina alcançou nos últimos anos dentro da região.

Os dados foram apresentados na manhã da terça-feira (31) durante a cerimônia de assinatura do termo de adesão ao Programa Sebrae/SP de Desenvolvimento Local’ entre a Prefeitura do Município, o Sebrae de Prudente, o Sindicato Rural e a Câmara Municipal.

O levantamento mostra que o PIB (Produto Interno Bruto) de Adamantina é de R$ 1.084.405.000,00. Portanto, a maior quantia desde 2010. Se comparado entre todos os municípios abrangidos por Presidente Prudente, a Cidade Joia representa 4,5% do PIB total da região.

As posições ocupadas regionalmente nos setores da economia pelo município adamantinense também demonstram que uma participação destacada.

Na Indústria, aparece na 5ª posição (4,5% de toda a região), atrás de Prudente, Dracena, Rosana e Rancharia. Nos Serviços, Adamantina é a 3ª colocada (5,1%), vindo depois apenas de Prudente e Dracena.

Observando outros indicadores apresentados na oportunidade sobre a representatividade da Cidade Joia, na área dos empregos formais totaliza 5,4% dos empregos formais da região de Prudente e 3,8% da população regional, “Nossa meta é trabalhar para melhorar muito mais esses números, por meio de projetos que fomentem e incentivem o empreendedorismo nos diversos setores na nossa cidade. Uma prova é o projeto de construção do novo distrito industrial que está sendo viabilizado pelo Município. Queremos ver Adamantina sendo ainda mais referência regional, no comércio, na geração de emprego, na saúde, na agricultura, enfim, no máximo de áreas possível”, declarou o prefeito Márcio Cardim.

Os indicadores apresentados pelo Sebrae tem como fonte dados 2018/2019 da Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).